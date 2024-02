Λάρισα

Λάρισα: Μαθητές βρήκαν ναρκωτικά στο σχολείο τους

Συναγερμός σήμανε όταν παιδιά ανακάλυψαν κρυψώνα με ναρκωτικά μέσα στο σχολείο τους.

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγες ημέρες σε σχολείο στο κέντρο της Λάρισας, όταν μαθητές βρήκαν ποσότητα ναρκωτικών στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή στο 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο της πόλης, όταν μαθητές εντόπισαν τρεις συσκευασίες με 5 γραμμάρια χασίς σε λούκι του προαύλιου χώρου.

Άμεσα απευθύνθηκαν στους καθηγητές τους οι οποίοι θορυβημένοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών να προχωρούν σε κατάσχεση των ναρκωτικών ουσιών και να διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τους άγνωστους δράστες που έκρυψαν στο εν λόγω σημείο τις συσκευασίες με τα ναρκωτικά.

Πηγή: onlarissa.gr

