Μαγνησία

Βόλος: “Τύφλα” στο μεθύσι επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο απειλούσε ο άνδρας τους αστυνομικούς. Πώς κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

-

Με ένα μαχαίρι στα χέρια να παραπατά στον δρόμο κάτω από το σπίτι του, εντόπισαν την Τρίτη οι αστυνομικοί έναν 55χρονο , που τους απειλούσε να μην τον πλησιάσουν. Αφού τον ακινητοποίησαν τον οδήγησαν στο αυτόφωρο για παράνομη οπλοκατοχή εξύβριση και απειλή.

Ο 55χρονος συνελήφθη χθες τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), σε περιοχή της Νέας Ιωνίας, ενώ κατά την ακινητοποίηση και προσαγωγή του εξύβριζε και απειλούσε τους αστυνομικούς.

Ο κατηγορούμενος που παραδέχτηκε τις πράξεις του κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Δεν μου αρέσει που δεν πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά” λέει η αδερφή

Αγρότες: Φεύγουν από την Αθήνα και αποφασίζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους

Γιούτα: 9χρονο παιδί σκότωσε μέλος της οικογένειάς του