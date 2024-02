Αχαΐα

Πάτρα: Εμπρησμός αυτοκινήτων και εκρήξεις (βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, μετά τη φωτιά σε αυτοκίνητα.

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν πέντε αυτοκίνητα κάηκαν, τα τρία ολοσχερώς, στην Πάτρα.

Τα οχήματα ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή της Τερψιθέας και συγκεκριμένα στην οδό Τερτσέτη, κοντά στο ξενοδοχείο «Δελφίνι».

Άγνωστα παραμένουν έως τώρα τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για εμπρησμό, καθώς περίοικοι περίπου στις 4 τα ξημερώματα άκουσαν εκρήξεις, πιθανά από γκαζάκια, πριν τα ΙΧ τυλιχθούν στις φλόγες.

