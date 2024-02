Αχαΐα

Πάτρα: “Γυαλιά καρφιά” τα έκαναν οι αντιεξουσιαστές (βίντεο)

Νέα επίθεση στα ΕΛΤΑ έκαναν οι αντιεξουσιαστές. Μέσα υπήρχαν εργαζόμενοι και πελάτες.

Γυαλιά καρφιά έκαναν τα ΕΛΤΑ στην οδό Ζαΐμη στην Πάτρα, το απόγευμα της Πέμπτης, ομάδες αντιεξουσιαστών κατά τη διάρκεια πορείας τους ενάντια στο νέο ποινικό κώδικα.

Oι αντιεξουσιαστές έσπασαν την τζαμαρία της κεντρικής εισόδου των ΕΛΤΑ την ώρα μάλιστα που υπήρχε μέσα κόσμος και εργαζόμενοι! Ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Από το "μάτι" των αντιεξουσιαστών δεν ξέφυγε ούτε το ΑΤΜ.

