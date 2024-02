Λάρισα

Ελασσόνα: Παράθυρο σε Ειδικό Σχολείο έπεσε δίπλα σε εκπαιδευτικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράθυρο με τζάμια κατέρρευσε πάνω εκπαιδευτικό.

-

Προϊστάμενος του Ειδικού Σχολείου Γαλανόβρυσης, στην Ελασσόνα είδε το παράθυρο με την κάσα και τα τζάμια του, να πέφτει πάνω του, όταν πήγε να το κλείσει.

Από τύχη δεν τραυματίστηκε ο εκπαιδευτικός, ενώ και τα παιδιά είχαν μόλις φύγει από τη σχολική αίθουσα.

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω σχολείου, είχαν από καιρό προειδοποιήσει τον δήμο Ελασσόνας, για την κακή κατάσταση του κτηρίου και τους κινδύνους που υπάρχουν για τους μαθητές.

Πηγή: ekdosi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Ληστεία μίνι μάρκετ: “Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα, ένιωθα ότι υπερασπιζόμουν τους εργαζομένους μου”

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)

Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ - Περιφέρεια Αττικής: "Κατέβηκαν" παράνομες αφίσες