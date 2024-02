Λάρισα

Λάρισα: Διάρρηξη αυτοκινήτου με τεράστια λεία

Οι δράστες έσπασαν το τζάμι του αυτοκιήτου και έκλεψαν τσάντα που περιείχε εξωφρενικό χρηματικό ποσό.

Σε συναγερμό βρίσκεται η αστυνομία της Λάρισας από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, για περιστατικό που έλαβε χώρα στο χωριό του Δήμου Λαρισαίων Μάνδρα.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, άγνωστοι διέρρηξαν σταθμευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη και σπάζοντας το τζάμι του ΙΧ, άρπαξαν το ποσό των 50.000 ευρώ που βρισκόταν εντός του οχήματος και μέσα σε μία τσάντα στην θέση του συνοδηγού.

Ο ιδιοκτήτης του μεγάλου χρηματικού ποσού λίγη ώρα πριν είχε κάνει ανάληψη από τραπεζικό κατάστημα και πιθανότατα οι δράστες τον παρακολουθούσαν.

Την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Λάρισας.

