Δράμα

Δράμα: Φωτιά σε χωράφι... αποκάλυψε σορό άνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το μακάβριο εύρημα κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καλλιεργήσιμη έκταση.

-

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε τμήμα καλλιεργήσιμης έκτασης, στην Καλή Βρύση Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σορός βρέθηκε σε περιοχή με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς στην περιοχή Καλή Βρύση Δράμας.

Προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει: "Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε τμήμα καλλιεργήσιμης έκτασης με εμφανή ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς στην περιοχή Καλή Βρύση Δράμας, κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την Π.Υ. Δράμας"

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ – Γεροβασίλη: Η σύσκεψη, οι επαφές και η υπόσχεση που τη χρίζουν υποψήφια Πρόεδρο

“Τρύπησαν” διατηρητέο για χρυσές λίρες - Έσκαψαν 24 μέτρα λάκκο!

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Φύσσας