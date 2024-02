Λάρισα

Τέμπη: Τελέστηκε τρισάγιο στον τόπο της τραγωδίας

Βαριά ατμόσφαιρα στο σημείο του δυστυχήματος που τελέστηκε το τρισάγιο, παρουσία πολλών συγγενών των θυμάτων.

Στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών τελέστηκε σήμερα το πρωί της Κυριακής τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων του δυστυχήματος, από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο.

Οι τραγικές θύμησες, δημιούργησαν μια βαριά ατμόσφαιρα, ενώ στο σημείο έδωσαν το παρόν και πολλοί συγγενείς των θυμάτων.

Ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος Λαρίσης, τόνισε: «Θυμόμαστε τις 57 ψυχές των ανθρώπων μας που πια είναι δικοί μας άνθρωποι. Είναι δική μας ευθύνη να τους θυμάστε και να τιμάμε αυτή τη μνήμη. Είναι μια μέρα βαριά σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι είναι στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής μας.

Μέσα σε όλα αυτά είναι και όλα τα άλλα που ακούμε αυτές τις ημέρες. Έναν κεκοιμημένο τον τιμάς πολύ με την σιωπή, τον τιμάς πολύ με την προσευχή, δεν τον τιμάς με τον θόρυβο. Για άλλη μια φορά η μικροπολιτική έρχεται να καλύψει την ουσιαστική πολιτική, δηλαδή το πως θα γίνει για να είναι ασφαλείς οι σιδηρόδρομοι, οι τόποι μας να είναι καύχημα μόνο για την ομορφιά τους και να μην γίνονται διάσημοι για άλλους λόγους.

Όλα τα άλλα είναι απλά λόγια που κουράζουν. Όλα αυτά τα λόγια δεν δικαιώνουν τις ψυχές που έφυγαν, οι ψυχές αυτές θα βρουν τη δικαίωση όταν θα είμαστε σίγουροι ότι οι σιδηρόδρομοί μας είναι ασφαλείς και τα πράγματα θα δουλεύουν σωστά.

Στον χρόνο επάνω η δική μας συμβουλή είναι για να μην μείνουν οι νεκροί αυτοί μια ακόμη ανάμνηση ενός θλιβερού δυστυχήματος, θα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε ώστε να πάμε συνολικά τον τόπο μπροστά.

Ο Θεός να τους αναπαύει».

