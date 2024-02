Φθιώτιδα

Λαμία: ιερόσυλοι “ρήμαζαν” εκκλησίες

Οι δράστες, διέρρηξαν εκκλησίες, πραγματοποίησαν κλοπές και προκάλεσαν φθορές.

Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής οι εφημέριοι στις εκκλησίες Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυρού, Αγ. Παντελεήμονα Μεξιατών και Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων Λαμίας.

Άγνωστοι δράστες είχαν προκαλέσει ζημιές στην προσπάθειά τους να διαρρήξουν τις εισόδους ή τα παράθυρα, ενώ σε δύο περιπτώσεις σε Σταυρό και Μεξιάτες έφυγαν με κάποια τάματα και ψιλά που βρήκαν στο χώρο.

Στην εκκλησία των Κομποτάδων οι θρασύτατοι δράστες δεν πρόλαβαν να κλέψουν κάτι καθώς τράπηκαν σε φυγή όταν χτύπησε ο συναγερμός.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, που συμβούλευσε τους ιερείς να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, ήδη έχουν καταγράψει τα συμβάντα και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

