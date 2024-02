Ηλεία

Ηλεία: σορός εντοπίστηκε στον Αλφειό (εικόνες)

Θρίλερ με τον εντοπισμό σορού στον Αλφειό. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Προς το φράγμα του Φλόκα κινούνται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της αστυνομίας μετά από πληροφορίες για εντοπισμό πτώματος στην κοίτη του ποταμού Αλφειού στην Ηλεία.

Μετά πληροφορίες πολίτη της περιοχής, η σορός εντοπίστηκε στον ποταμό Αλφειό.

Με την ανάσυρση της σορού από το νερό, θα εξακριβωθεί αν πρόκειται τελικά για τον αγνοούμενο από το Πλουτοχώρι που στις 15 Ιανουαρίου παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο παρέα με την σύντροφό του, βρισκόμενοι μέσα στο αυτοκίνητό τους.

