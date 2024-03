Αχαΐα

Αίγιο: Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερη φορά στο στόχαστρο ληστών η επιχείρηση.

-

Ληστεία σε φαρμακείο στην Ελίκη Αιγίου, σημειώθηκε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας ο οποίος φορούσε μάσκα full face και χειρουργικά γάντια υπό την απειλή όπλου, άρπαξε από υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή.

Να σημειωθεί πως είναι το δεύτερο περιστατικό ληστείας που καταγράφεται στην επιχείρηση.

Πηγή: Pelop.gr

ΗΠΑ - F-16 στην Τουρκία: Το “όχι” της Γερουσίας στο ψήφισμα του Ραντ Πολ

Εορτολόγιο - 1 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή