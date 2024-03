Εύβοια

Χαλκίδα: Πέθανε οδηγώντας τη μηχανή του

Ο άτυχος άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τη ζωή του οδηγώντας τη μηχανή του σε λεωφόρο της πόλης.

Ένας άνδρας 79 ετών έχασε την ζωή του την ώρα που οδηγούσε μηχανή σε δρόμο της Χαλκίδας.

Ήταν περίπου 14:00 όταν επί της λεωφόρου Μακαρίου κινούταν ο άτυχος άνδρας με την μηχανή.

Ξαφνικά δεν νιώθει καλά και πάει στην άκρη του δρόμου όπου έχασε τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα κατέληξε.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην ζωή. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας αμέσως μετά όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

