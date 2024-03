Κορινθία

Εργατικό ατύχημα: Εναερίτης έπεσε μαζί με κολώνα (εικόνες)

Πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έπεσε κολώνα με εναερίτη, τη στιγμή που πραγματοποιούσε εργασίες.

Το ατύχημα συνέβη όταν υπάλληλος εταιρείας είχε ανέβει στην κολώνα, όπου πραγματοποιούσε εργασίες στην οδό Αδειμάντου στην Κόρινθο. Από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία η κολώνα έσπασε και έπεσε μαζί με τον εναερίτη επάνω σε Ι.Χ που ήταν σταθμευμένο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

