Τρίκαλα: Σπείρα “θησαύριζε” γεμίζοντας τις φυλακές με ναρκωτικά (βίντεο)

Για ποια άλλη πολύκροτη υπόθεση είναι κατάδικο και έγκλειστο, το πρόσωπο το οποίο φέρεται να ηγείται της σπείρας.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά, εισαγωγή και διακίνηση τοξικών ουσιών εντός των Φυλακών Τρικάλων και αρχηγός της οποίας φέρεται να είναι ο 41χρονος μέλος της λεγόμενης αλβανικής μαφίας των φυλακών ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για την δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει σχετικά:

«Εξαρθρώθηκε, έπειτα από μεθοδική και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Τρικάλων, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα κράτησης.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που ξεκίνησε στις 02.03 το βράδυ και συνεχίστηκε στις 03.03 από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Τρικάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, 4 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι 2 άνδρες τυγχάνουν έγκλειστοι και ο ένας από αυτούς είχε τον ηγετικό ρόλο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε κατάστημα κράτησης.

Στην ίδια δικογραφία, ως κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση– για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί τα 4 και τα οποία δεν συνελήφθησαν, καθότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Σχετικά με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2023, συγκρότησαν/εντάχθηκαν σε, εγκληματική οργάνωση, έχοντας ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, δραστηριοποιούμενη στη διάπραξη παραβάσεων –κακουργηματικού χαρακτήρα– της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Αναλυτικότερα:

ο ένας έγκλειστος, έχοντας τον ηγετικό ρόλο, φρόντιζε προκειμένου η οργάνωση να προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες (ηρωίνη) και να αποκρυφτούν αυτές σε σακ βουαγιάζ,

στη συνέχεια, οι σάκοι παραδίδονταν από τα δύο μέλη στους άλλους τρεις συλληφθέντες-μέλη, οι οποίοι, κατά περίπτωση, κανόνιζαν και μετέφεραν τις ναρκωτικές ουσίες στο κατάστημα κράτησης, εισάγοντας τους σάκους σε επισκεπτήρια που είχαν με έτερο έγκλειστο και ακολούθως,

ο τελευταίος τους παρέδιδε στο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, προκειμένου να διακινήσει τις ναρκωτικές ουσίες στο κατάστημα κράτησης.

Εκτιμάται ότι το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την παράνομη δραστηριότητά της ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα κελιά των έγκλειστων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

8 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, σε μορφή σκόνης, συνολικού βάρους 33,6 γραμμαρίων,

1 νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, σε μορφή σκόνης, βάρους 1,6 γραμμαρίων,

5 σάκοι,

5 αυτοσχέδια μαχαίρια,

5 πλαστικά καπάκια στυλό, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη ζύγιση των ναρκωτικών ουσιών,

1 κινητό τηλέφωνο και

1 καλώδιο φόρτισης.

Επιπλέον, στην κατοχή των άλλων -5- συλληφθέντων και σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη αποξηραμένη, βάρους -34,6- γραμμαρίων,

2 αυτοσχέδια τσιγάρα μείγματος κάνναβης και καπνού,

1.370 ευρώ,

2 ζυγαριές και

5 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων».

