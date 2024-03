Τρίκαλα

Τρίκαλα: Καθιζήσεις στη διαδρομή προς Άρτα (εικόνες)

Επικίνδυνο έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το οδόστρωμα για τη διέλευση οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.

Εκτεταμένη καθίζηση υπέστη το οδόστρωμα στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Άρτας, στο ύψος της διασταύρωσης για Στουρναρέικα.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Τρικάλων Trikalanews.gr, ο δρόμος στο ύψος του 4ου χιλιομέτρου μετά από το χωριό Πύλη εμφανίζει ρωγμές, με το οδόστρωμα να έχει «κάτσει», αποτελώντας σημείο παγίδα για τους διερχόμενους οδηγούς.

