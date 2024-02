Αρτα

Άρτα: Συνελήφθη 83χρονος για γενετήσιες πράξεις δίπλα σε παιδική χαρά

Σοκ σε μια μητέρα και τον ανήλικο γιο της προκάλεσαν οι πράξεις του 83χρονου.

Στη σύλληψη ενός 83χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η σύλληψη έγινε μετά την καταγγελία 45χρονης μητέρας για γενετήσιες πράξεις δίπλα σε παιδική χαρά και στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 83χρονος με το αυτοκίνητό του στάθμευσε μπροστά σε παιδική χαρά που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό της Άρτας.

Μέσα στην παιδική χαρά βρισκόταν η 45χρονη μητέρα και ο 9χρονος γιος της που έπαιζε. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο ηλικιωμένος αρχικά βγήκε από το αυτοκίνητό του για τη φυσική του ανάγκη και τη συνέχεια κρύφτηκε πίσω από έναν θάμνο και προέβη σε γενετήσια πράξη.

Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε άμεσα και έτσι ο ηλικιωμένος συνελήφθη και οδηγείται στη δικαιοσύνη.

