Ηράκλειο: Πέταξαν μέσα σε τσουβάλι 10 κουταβια (βίντεο)

Δέκα κουτάβια λίγων ημερών φαίνεται πως έβαλε, ένας κάτοικος στο Αρκαλοχώρι, μέσα σε ένα τσουβάλι και τα εγκατέλειψε σε ένα χωράφι.

Πεταμένα σε χωράφι εντόπισαν εθελοντές στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο 10 κουτάβια, μέσα σε τσουβάλι.

Τα μικρά σκυλάκια ήταν μόλις λίγων ημερών, καθώς δεν είχαν ανοίξει καν τα μάτια τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο Σύλλογος «Φίλοι των ζώων Μινώα Πεδιάδας. Στην ανάρτηση αναφέρει:

«Νέα εγκατάλειψη στο Αρκαλοχώρι!! Ασυνείδητος κάτοικος της περιοχής πιθανότατα αφού γέννησε η σκυλίτσα του της τα πήρε και τα πέταξε σε ένα χωράφι!! Ακόμα με κλειστά ματάκια μόλις λίγων ημερών !

Δέκα κουτάβια αναζητούν φιλοξενία άμεσα!! Δεν είναι εύκολο να επιζήσουν και να τα φροντίσει ένας εθελοντής!!Βοηθήστε να τους δώσουμε την ευκαιρία να ζήσουν! Όποιος μπορεί να φιλοξενήσει ένα τουλάχιστον κουτάβι θα βοηθούσε πολύ !! Παρακαλώ κοινοποιήσετε για να τα σώσουμε!»





Πηγή: creta24.gr