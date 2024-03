Λευκάδα

Λευκάδα: Συνελήφθη με όπλα και ναρκωτικά

Μετά από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, η αστυνομία προέβη στην σύλληψη ενός 49χρονου ημεδαπού.

Ένας 49χρονος ημεδαπός, συνελήφθη στη Λευκάδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας, με τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναλυτικότερα, μετά από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, στην κατοχή του 49χρονου ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο KALASNIKOV με γεμιστήρα, 21 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 19 γραμμαρίων, ένα υποπολυβόλο STEN με 2 γεμιστήρες, το χρηματικό ποσό των 7.940 ευρώ και 107 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας.

