Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παπάς “έστησε” κομπίνα και εισέπραττε εξωφρενικά ποσά

Με ποιον τρόπο, ο παππάς με έναν καθηρμένο ιερέα εξαπατούσαν τα θύματά τους. Το εξωφρενικό ποσό που κατάφεραν να αποκομίσουν.

Μία άνευ προηγουμένου κομπίνα με λεία που ξεπερνά – σύμφωνα με καταγγελίες- το 1,3 εκατ. ευρώ φαίνεται πως είχαν στήσει στη Θεσσαλονίκη ένας 68χρονος ιερέας μαζί με έναν ακόμα άνδρα, ηλικίας 61ετών, ο οποίος στο παρελθόν είχε καθαιρεθεί από ιερέας!

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να προσέγγιζαν τα ανυποψίαστά θύματά τους και κατάφεραν να τους πείσουν πως σύντομα ο 68χρονος σήμερα ιερέας θα ανελιχθεί στον χώρο της Εκκλησίας και εκείνοι θα μπορούσαν να έχουν οφέλη από την ανέλιξη αυτή! Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση, οι δύο αετονύχηδες επιδείκνυαν πλαστές επιστολές που συνέτασσε ο 68χρονος, όπου φαίνονταν ως αποστολείς – συντάκτες θρησκευτικοί οργανισμοί και κρατικές Υπηρεσίες, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους.

Η δράση των ατόμων φαίνεται να ξεκίνησε το 2018 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι και την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι δύο άνδρες κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 6 άτομα και να αποκομίσουν – σύμφωνα με τις καταγγελίες των ατόμων- το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε επίσης ότι τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του 61χρονου, ενώ διαπιστώθηκε και η μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και δύο άνδρες 51 και 34 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει πως ο κληρικός είχε έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία στην οποία υπηρετούσε, έχει αποστερηθεί της ιδιότητος του εξομολόγου και έχει τεθεί σε αργία από κάθε είδους ιεροπραξία.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται, κατά περίπτωση, σε απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών με συνολική οικονομική ζημιά που ξεπερνάει το 1.340.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις παθόντων, είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των δραστών.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 61, 68, 51 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, οι δύο πρώτοι εμπλεκόμενοι, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2018 έως και 24 Φεβρουαρίου 2023, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα του 68χρονου και την επιρροή που ασκούσε λόγω αυτής, δήλωναν ψευδώς ότι είναι βέβαιη η ανέλιξή του στον χώρο που κινείται και επιδεικνύοντας πλαστές επιστολές που συνέτασσε ο πρώτος, όπου φαίνονταν ως αποστολείς – συντάκτες θρησκευτικοί οργανισμοί και κρατικές Υπηρεσίες, απέσπασαν χρηματικά ποσά από έξι ημεδαπούς.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του 61χρονου, ενώ διαπιστώθηκε και η μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι ταυτοποιημένοι ημεδαποί 51 και 34 ετών.

Κατασχέθηκαν:

Πολυτελές όχημα,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

Εκτυπωτής,

2 φορητές συσκευές αποθήκευσης (usb),

Διάφορα βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων,

Χειρόγραφες σημειώσεις,

Διάφορες επιστολές και

2 κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξετασθούν από το αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: thestival.gr

