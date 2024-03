Θεσσαλονίκη

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης: Συναγερμός από τηλεφώνημα για βόμβα

Αναστάτωση για ακόμη μια φορά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από κλήση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος κάλεσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 10:00 το πρωί και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο Δικαστικό Μέγαρο και πως θα εκραγεί σε δύο ώρες αν δεν εκκενωθεί το κτήριο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και εκπαιδευμένος σκύλος που πραγματοποίησαν έλεγχο στους χώρους του κτηρίου χωρίς να εντοπίσουν κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Η αστυνομία δεν προχώρησε στην εκκένωση του κτηρίου.

