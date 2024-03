Λάρισα

Καταγγελία - Λάρισα: Συνελήφθη γιατρός για ασέλγεια στην 4χρονη κόρης του

Σοκ στη Λάρισα από τις καταγγελίες σε βάρος του γιατρού από την πρώην σύζυγο του. Η υπόθεση ελέγχεται. Τι αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού" σε ανακοίνωση του.

Φρίκη προκαλεί μια νέα υπόθεση που βλέπει το φως της δημοσιότητας και αφορά έναν γιατρό, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια στην 4χρονη κόρη του.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης από τη ΜΚΟ «Χαμόγελο του παιδιού», ο κατηγορούμενος, ευρισκόμενος μόνος στο αυτοκίνητο με την ανήλικη κόρη του, η οποία έχει γεννηθεί τον Νοέμβριο 2020 στη Λάρισα, φέρεται να διενήργησε γενετήσια πράξη μαζί της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να χρησιμοποίησε το χέρι της ανήλικης κόρης του επί του ανδρικού του μορίου μέχρι την εκσπερμάτωσή του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Από τη μητέρα της ανήλικης και πρώην σύζυγό του, υποβλήθηκε σε βάρος του δράστη έγκληση διότι επέστρεψε την ανήλικη στις 14:00 αντί για τις 10:00 της 27ης Φεβρουαρίου 2024, ώρα που ορίζει η πράξη συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνου.

Συνελήφθη ο κατηγορούμενος

Ο 47χρονος αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ το παιδί εξέτασε παιδοψυχολόγος που διενήργησε τη σχετική παιδιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Το αυτοκίνητο του κατηγορουμένου έχει κατασχεθεί και έχε σταλεί προς εργαστηριακή ανάλυση από τα ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ.

