Μέτσοβο: Τσικνοπέμπτη... στα λευκά (βίντεο)

Σε λευκό κλοιό γιορτάζουν την Τσικνοπέμπτη κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές του Μετσόβου, αλλά και της Κόνιτσας.

Τσικνοπέμπτη με χιόνια γιορτάζουν οι κάτοικοι στο Μέτσοβο και σε άλλα ορεινά χωριά του Δήμου Μετσόβου, καθώς από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (7/3) σημειώνεται σφοδρή χιονόπτωση και ήδη το έχει…στρώσει!

Τα βίντεο που αποτυπώνουν τις εικόνες του γραφικού χωριού είναι ειδυλλιακές:

Σφοδρή χιονόπτωση καταγράφεται από το απόγευμα και στα χωριά της Κόνιτσας που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, όπως η Φούρκα, χωρίς ωστόσο να έχουν προκληθεί προβλήματα.

Τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον αποχιονισμό, όπου κρίνεται απαραίτητο.

