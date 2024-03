Τροχαίο - Ρόδος: Σκοτώθηκε κοπέλα σε “σύγκρουση” αυτοκινήτου με γάιδαρο (εικόνες)

Δωδεκανήσα

Σφοδρή ήταν η σύγκρουση ζώου και οχήματος, με αποτέλεσμα να κοστίσει τη ζωή στην άτυχη συνοδηγό και να μετατρέψει το αυτοκίνητο σε άμορφη μάζα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στο χωριό Κάλαθος της Ρόδου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με γάιδαρο που μπήκε στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα νεαρή γυναίκα ηλικίας 24 ετών η οποία ήταν συνοδηγός στο όχημα να βρει τραγικό θάνατο.

Το ατύχημα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού rodiaki.gr , σημειώθηκε περίπου στις 05.00 τα ξημερώματα σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από την είσοδο του χωριού.

Το ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με γαϊδούρι το οποίο εισήλθε στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η νεαρή κοπέλα. Το όχημα οδηγούσε νεαρός που έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που συγκλόνισε το νησί, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

