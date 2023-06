Life

Εκλογές - Ναύπλιο: ο αγρότης που ψηφίζει με τον γάιδαρο του... “ξαναχτυπά” (εικόνες)

Η πρωτότυπη διαμαρτυρία ενός αργότη από την Αργολίδα που ψηφίζει πηγαίνοντας στο εκλογικό τμήμα με τον γάϊδαρό του.

Ένας αγρότης στο Ναύπλιο, πήγε να ψηφίσει με τον γαϊδαρό του στο εκλογικό τμήμα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγρότης Αριστείδης Τσιρίκος από το Ναύπλιο, πήγε την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023 και σε αυτές τις εκλογές, στο εκλογικό τμήμα του Ειδικού Γυμνάσιου Λυκείου Αργολίδας στα Λευκάκια του Δήμου Ναυπλιέων για να ψηφίσει, με τον αγαπημένο του γαϊδαράκο.

Ο 50χρονος Αριστείδης Τσιρίκος, διατηρεί μία μικρή φάρμα με άλογα και οικόσιτα ζώα στην περιοχή Λευκάκια, δημοτική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων.

Ο ίδιος πιστεύει πως δεν υπάρχει κατάλληλο κόμμα στην Ελλάδα που να τον εκφράζει και έτσι επανέλαβε αυτή την πρωτότυπη διαμαρτυρία, να προσέλθει δηλαδή με τον γάιδαρό του, για να ψηφίσει.

Και στο παρελθόν έχει πράξει το ίδιο πηγαίνοντας στην κάλπη ή με τα άλογα του ή με το γαϊδούρι του.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

