Εκλογές - Ναύπλιο: Στην κάλπη με... άλογα και γαϊδούρια (εικόνες)

Αγρότης ψήφισε μαζί με τα άλογα και τα γαϊδούρια του...

Έναν ξεχωριστό τρόπο βρήκε ένας αγρότης στο Ναύπλιο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Ο 50χρονος θέλησε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο Ειδικό Γυμνάσιο Αργολίδας στα Λευκάκια του Ναυπλίου μαζί με τα γαϊδούρια και τα άλογά του.

Όπως ανέφερε προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας.

Τον έφιππο αγρότης συνόδευσαν δύο τουρίστριες από τη Γερμανία.

Πηγή: argolikeseidhseis

