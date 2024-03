Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απείλησε και λήστεψε ηλικιωμένη με μαχαίρι

O δράστης είχε διαπράξει προ ολίγων ημερών ληστεία σε πρατήριο καυσίμων με τον ίδιο τρόπο.

Έπειτα από τις άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης – Συκεών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες χθες 10-03-2024, 28χρονος ημεδαπός για ληστεία σε βάρος 33χρονης ημεδαπής.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω άνδρας, πρώτες πρωινές ώρες της 09-03-2024, στην περιοχή της Νεάπολης, πλησίασε την παθούσα και με την απειλή μαχαιριού της αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι τύπου σουγιά.

Από την περαιτέρω έρευνα, διαπιστώθηκε πως ο 28χρονος, βραδινές ώρες της 07-03-2024, στην περιοχή των Συκεών, εισήλθε σε πρατήριο υγρών καυσίμων και με την απειλή μαχαιριού, απέσπασε από τον υπάλληλο του καταστήματος το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

