Μεσσηνία

Καλαμάτα: Πουλούσαν αναβολικά με “βιτρίνα” γυμναστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε χιλιάδες ευρώ ανερχόταν το κέρδος της σπείρας, η οποία εισήγαγε και διακινούσε στην "πελατεία" της, παράνομα σκευάσματα.

-

Συνελήφθησαν την Δευτέρα 11.03 το πρωί, σε περιοχές της Αττικής και στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, 3 Έλληνες ηλικίας 65, 44 και 47 ετών, αντίστοιχα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα και για παράβαση των νομοθεσιών περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, φαρμακευτικής νομοθεσίας, επιβλαβή φάρμακα και περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από πολύμηνη, συστηματική και ενδελεχή αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, η οποία διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ως ηγετικό μέλος ήταν ο 65χρονος συλληφθείς. Η εγκληματική ομάδα είχε ως σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους από την προμήθεια, διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενοι την επαγγελματική τους ιδιότητα, ενώ δραστηριοποιούνταν πανελλαδικώς, έχοντας αναπτύξει εκτενές δίκτυο πελατών. Πιο συγκεκριμένα, ο 65χρονος και ο 44χρονος χρησιμοποιούσαν ως κάλυψη τη νόμιμη λειτουργία επιχείρησης συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ ο 47χρονος διέθετε τις ουσίες προς πώληση μέσω γυμναστηρίου ιδιοκτησίας του. Τα προς πώληση απαγορευμένα προϊόντα εισάγονταν παράνομα από χώρες του εξωτερικού και στη συνέχεια ανασυσκευάζονταν και διαθέτονταν προς πώληση με διαφορετική εμπορική ονομασία.

Οι συλληφθέντες προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε στοιχεία έτερων προσώπων ή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών («αχυράνθρωπων» – ghost persons).

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχείρηση και κατοικία του 65χρονου, καθώς και σε επιχείρηση του 47χρονου, όπου βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν:

1.191 αναβολικά δισκία,

187 φιαλίδια αναβολικών ουσιών,

63 αμπούλες αναβολικών ουσιών,

343 αναβολικές κάψουλες,

68 ναρκωτικά δισκία,

2 φύσιγγες με αναβολικό διάλυμα,

14 σύριγγες, κενού περιεχομένου,

1 ζυγαριά ακριβείας,

5 κινητά τηλέφωνα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Τέλος, υπολογίζεται ότι από την εγκληματική δράση τους θα αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος περί τις 20.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Βορίδης: Ο σταθμάρχης και οι μηχανοδηγοί φταίνε για την τραγωδία, όχι ο Καραμανλής

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!