Θεσσαλονίκη

Παιδική πορνογραφία - Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας.

-

Εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται ότι κατείχε 36χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Πολλά από τα αρχεία -σύμφωνα με τη δικογραφία- απεικόνιζαν παιδιά, ηλικίας 6 έως 13 ετών.

Προηγήθηκε έρευνα των αστυνομικών που κατάφεραν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε το συγκεκριμένο υλικό, με αποτέλεσμα να γίνει η σύλληψη.

Σε βάρος του 36χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προμήθεια, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους κοντά στην Μόσχα (βίντεο ντοκουμέντο)

Παλαιοχριστιανοί - Πατέρας 15χρονου: Εξαφανίστηκε το παιδί μου και με έβαλαν να προσέχω άλλο παιδί της δομής!

Τροχαίο: Ξαδέλφια σκοτώθηκαν στο ίδιο σημείο με 7 χρόνια διαφορά!