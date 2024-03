Χανιά

Χανιά: Θρίλερ με ανθρώπινο σκελετό σε κοίτη ποταμού

Το μακάβριο εύρημα, εντοπίστηκε από γυναίκα που είχε πάει να μαζέψει χόρτα στην περιοχή.

Ένας ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε σε κοίτη ποταμού στο Κατοχώρι Κεραμειών, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το μακάβριο θέαμα εντόπισε μια γυναίκα το Σάββατο 9 Μαρτίου, η οποία φέρεται να είχε πάει να μαζέψει χόρτα στην περιοχή και αμέσως ενημέρωσε τις αρχές.

Ο σκελετός παρελήφθη προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση dna για την ταυτοποίηση του νεκρού ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο, εάν ανήκει σε κάτοικο της περιοχής που αγνοείται από το περασμένο καλοκαίρι.

Πηγή: zarpanews.gr

