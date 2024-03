Μαγνησία

Βολος: Μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από σκύλο (εικόνες)

Ο σκύλος, επιτέθηκε και δάγκωσε την μαθήτρια, που σώθηκε χάρη στην παρέμβαση των γειτόνων.

Ακόμη δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ που έχει υποστεί ένα 13χρονο κορίτσι στο Βελεστίνο, το οποίο βρέθηκε από την μια στιγμή στην άλλη στα δόντια σκύλου που της επιτέθηκε.

Η μαθήτρια μόλις είχε τελειώσει το μάθημά της στο φροντιστήριο και επέστρεφε στο σπίτι της, όταν σε κεντρικό δρόμο του Βελεστίνου ξαφνικά δέχθηκε επίθεση από σκύλο. Η έφηβη πανικοβλήθηκε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ο σκύλος την πέταξε κάτω και άρχισε να τη δαγκώνει στο γόνατο προκαλώντας της μεγάλη πληγή.

Τα κλάματα του κοριτσιού άκουσαν περίοικοι που έσπευσαν να βοηθήσουν. Το αγριεμένο σκυλί εξαφανίστηκε, ενώ η 13χρονη μαθήτρια «έτρεμε σαν το ψάρι». Με μισοσκισμένα ρούχα μεταφέρθηκε αμέσως από τον πατέρα της στο Κέντρο Υγείας του Βελεστίνου, ώστε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα και χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή.

Ο πατέρας της ενημέρωσε τη μητέρα που εκείνη την ώρα απουσίαζε στην εργασία της. Η οικογένεια αναστατώθηκε, ενώ πολύ περισσότερο απ΄ όλους συγκλονισμένη είναι η ίδια η 13χρονη, που από τη μία στιγμή στην άλλη κατέληξε στο Κέντρο Υγείας της πόλης, τραυματισμένη από την επίθεση του αδέσποτου σκύλου.

Ο πατέρας της 13χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βελεστίνου και κατήγγειλε το περιστατικό, ζητώντας να καταγραφεί η αναφορά του στο βιβλίο συμβάντων.

«Το παιδί μας είναι κατατρομαγμένο. Είναι ένα θαρραλέο παιδί που κυκλοφορεί μόνο του για να πάει στο φροντιστήριο και από την ώρα που έγινε αυτό φοβάται να βγει έξω. Το σκυλί που της επιτέθηκε ήταν αγριεμένο. Ευτυχώς που δεν υπήρξε σοβαρότερος τραυματισμός να τρέχουμε και να μην φτάνουμε», επισήμανε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ χαρακτηριστικά η μητέρα, εκφράζοντας τη δυσφορία της, διότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην περιοχή του Βελεστίνου έχει μετατραπεί πλέον σε «μάστιγα», καθώς οι επιθέσεις σε μικρούς και μεγάλους είναι συχνές, δίχως την ίδια στιγμή να λαμβάνονται μέτρα από τον δήμο προκειμένου να περιοριστούν οι αγέλες, που έχουν καταστεί «φόβος και τρόμος» στην περιοχή.

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό καθώς όπως τονισε ο σκύλος δεν ήταν αδέσποτος..

«Το περιστατικό που σημειώθηκε στις 14/03/2024 αφορά σκύλο, ο οποίος είναι δεσποζόμενος (τσιπαρισμένος) και έχει εγκαταλειφθεί. Η ευθύνη ανήκει εξ΄ολοκλήρου στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος τον έχει εγκαταλείψει και, ήδη, ο ιδιοκτήτης έχει εντοπιστεί» επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Πηγή: taxydromos.gr





