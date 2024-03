Ιωάννινα

Ιωάννινα: αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων σε πάρκο

Απο τη συμπλοκή κατά την οποία βγήκαν μαχαίρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο άτομα.

Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο των Ιωαννίνων μετά από συμπλοκή μεταξύ 4 ανήλικων αλλοδαπών Αιγυπτιακής καταγωγής που σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο πάρκο Λιθαρίτσια.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν και διακόμισαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 2 από τους εμπλεκόμενους που έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ο ένας στην κοιλιακή χώρα και ο άλλος στο πόδι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να εντοπίσουν έναν από τους εμπλεκόμενους και να τον οδηγήσουν στο ΑΤ ενώ θέμα χρόνου θεωρείται ο εντοπισμός και η σύλληψη και του άλλου ατόμου .

Σημειώνεται ότι οι 4 ανήλικοι εμπλεκόμενοι διαμένουν σε κατάλυμα φιλοξενίας.

