Μαγνησία

Μαγνησία: Πήγε για τσίπουρα και στο γυρισμό έβαλε φωτιά στην εθνική οδό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα και τις παρενέργειες του αλκοόλ, αλλά δεν έπεισε το δικαστήριο…

-

Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδίκασε χθες έναν 54χρονο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο οποίος στις 7 Μαρτίου τα ξημερώματα επιστρέφοντας από τσιποροκατάνυξη στην Σούρπη, σταμάτησε στο ύψος του Αλμυρού, έβγαλε από την καρότσα του αγροτικού τα κλαδιά που είχε συγκεντρώσει από τον καθαρισμό του κτήματός του και μεθυσμένος όπως ήταν τα έκαψε στην εθνική.

Η κίνηση στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας σταμάτησε και οδηγοί κάλεσαν την Πυροσβεστική και έτσι δεν υπήρξε επέκταση της φωτιάς. Χθες το δικαστήριο του επέβαλλε 1200 ευρώ πρόστιμο και 500 ευρώ του έχει επιβάλλει η Πυροσβεστική. Επίσης του αφαιρέθηκε για τρεις μήνες η άδεια κυκλοφορίας.

«Αλκοόλ κατανάλωσα γιατί είχα πολλά προβλήματα. Έχω μείνει άνεργος και φροντίζω την μητέρα μου, ήμουν χάλια ψυχολογικά εκείνη την ημέρα. Δεν θυμάμαι πως έγινε, δεν θυμάμαι πως συνέβη, τι είχα στο μυαλό μου. Έπρεπε να έχω πετάξει τα κλαδιά», είπε ο κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια, παρακώλυση συγκοινωνιών και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Ειδήσεις σήμερα:

Moody's: Διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας

Κολωνός -12χρονη: Η ποινή του 55χρονου, αν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση

Ζωγράφου – Πανεπιστημιούπολη: Αστυνομική επιχείρηση στις φοιτητικές εστίες (εικόνες)