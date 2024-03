Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Παρεμπόριο: Έφοδος σε λαϊκή αγορά με συλλήψεις

Οι έλεγχοι που έκανε η οργανωμένη επιχείρηση σε λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης με σκοπό την πάταξη του παρεμπορίου. Πόσοι ήταν οι παραβάτες.

Οργανωμένη επιχείρηση για την πάταξη του παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης, σε συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της νέας επιχείρησης ελέγχθηκαν 42 άτομα και έγιναν δύο συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες σε ρούχα, παπούτσια, οικιακά είδη, μεταχειρισμένα παιχνίδια και ηλεκτρονικές συσκευές. Παράλληλα,στους παραβάτες επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κατ' απαίτηση των κατοίκων της δυτικής Θεσσαλονίκης και κατά δέσμευση του δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη. Το πρόβλημα με το παρεμπόριο είναι μεγάλο στην πόλη και οφείλουμε να δώσουμε λύση για να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα. Κανείς δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος των νόμιμων μικροπωλητών και των παραγωγών» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών, Κώστας Τσιαπακίδης.

Η αντιμετώπιση του παρεμπορίου στη Β' Δημοτική Κοινότητα αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση του κ.Αγγελούδη και στο πλαίσιο αυτό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σχεδιάζει να αναλάβει την πρωτοβουλία ώστε τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα με τη συμμετοχή της ΕΛΑΣ αλλά και του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, καθώς η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά της Ξηροκρήνης βρίσκεται στα όρια των δύο δήμων. «Να μπορέσουμε από κοινού να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα», προσθέτει ο κ.Τσιαπακίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

