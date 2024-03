Έβρος

Αλεξανδρούπολη - 15χρονος: Φονική πτώση μπροστά στον πατέρα του

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη καθώς ένας 15χρονος έπεσε στο κενό μπροστά στα μάτια του πατέρα του.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένας 15χρονος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη μετά από πτώση από τον φωταγωγό του σπιτιού του.

Συμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 15χρονος εκτελούσε εργασίες μαζί με τον πατέρα του στην ταράτσα της πολυκατοικίας στην οποία δίεμενε και για άγνωστους λόγους έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Ο πατέρας σε σοκ είδε τον γιο του να πέφτει στο κενό μη μπορώντας να αντιδράσει. Δυστυχώς ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Π.Γ.Ν.Α όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σύμφωνα με την gnomionline.gr, που επικαλείται μαρτυρίες περιοίκων, έγιναν προσπάθειες για να απεγκλωβιστεί ο νεαρός από τον φωταγωγό, ενώ στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά. Το συμβάν έγινε στο κέντρο της πόλης, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με τραγική φιγούρα τον πατέρα του νεαρού, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Πηγή βίντεο: thesstoday.gr

