Τροχαίο - Λάρισα: Δεύτερη παράσυρση παιδιού μέσα σε λίγες ώρες

Νωρίτερα είχε παρασυρθεί 4χρονο παιδί στην ίδια περιοχή

Δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε στις 8.30 το βράδυ στον Αμπελώνα Λάρισας όταν ανήλικο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το κορίτσι χτυπήθηκε από ΙΧ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο.

