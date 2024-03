Ροδόπη

Φωτιά: Απανθρακώθηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του

Διπλή τραγωδία από πυρκαγιές σε σπίτια τις νυχτερινές ώρες, με δύο ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους στις φλόγες.

Δεύτερη τραγωδία με απανθρακωμένη σορό, καταγράφηκε την νύχτα, αυτήν την φορά στην Ροδόπη.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε οικία, στην περιοχή Λύκειο, του Δήμου Αρριανών Ροδόπης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο Πυροσβεστικό Σώμα, στελέχη του οποίου έσπευσαν επί τόπου και επιχειρώντας να σβήσουν την φωτιά, εντόπισαν την σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Τα αίτια της φωτιάς στο σπίτι του άτυχου 90χρονου, ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται «Σορός ηλικιωμένου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Λύκειο του δήμου Αρριανών Ροδόπης, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος επτά (7) πυροσβέστες με τρία (3) οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Νωρίτερα, απανθρακωμένος βρέθηκε μέσα σε κτήριο στον Άγιο Ιωάννη Λακωνίας, ένας άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχει καταστεί εφικτό να γίνουν γνωστά, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει η ταυτοποίηση του.

