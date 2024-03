Αρτα

Τροχαίο στην Άρτα: Φονική σύγκρουση αυτοκινήτων

Δραματικός είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο οχημάτων στην Άρτα.

Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 51χρονος στην επαρχιακή οδό Αμπελιών – Χανόπουλου, στο Γρίμποβο Άρτας, όταν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 51χρονος και επέβαινε 48χρονη, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 39χρονος, σήμερα (19-03-2024) το πρωί.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 51χρονου και τον τραυματισμό της 48χρονης.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Άρτας.

Πηγή: epirusgate.gr

