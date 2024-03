Ημαθία

Τροχαίο - Βέροια: Νεκρή 25χρονη συνοδηγός μετά από μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων έστειλε το ένα σε χωράφι. Θρήνος για την νεαρή κοπέλα. Στο τροχαίο ενεπλάκη γνωστός ποδοσφαιριστής

-

Τραγωδία τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, στην οποία εμπλέκεται και ποδοσφαιριστής της Βέροιας. Ο Πρόδρομος Κουτσούκης, ήταν οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν μετωπικά, έχοντας ως τραγικό απολογισμό να σκοτωθεί μια 25χρονη κοπέλα.

Ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε ελαφρά, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε η 25χρονη συνοδηγός του. Τραυματίας και ο 30χρονος οδηγός του άλλου Ι.Χ. οχήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Σήμερα (18 Μαρτίου 2024) και ώρα 03.10΄ περίπου στο 8 ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Λαζοχωρίου – Αγίας Μαρίνας στην Ημαθία, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 30χρονος ημεδαπός, συγκρούσθηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 24χρονος ημεδαπός και επέβαινε 25χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης ημεδαπής και τον τραυματισμό των δύο ημεδαπών οδηγών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας».

πηγή: verianet.gr

