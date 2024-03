Σέρρες

Σέρρες: Τρόμος με άνδρα που σημάδευε με καραμπίνα νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πάγωσε το αίμα μου» λέει ο ένας από τους νεαρούς που πανικοβλήθηκαν στη θέα της καραμπίνας.

-

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην τοπική κοινότητα Μητρουσίου, του Δήμου Σερρών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες νεαρών σε ιστοσελίδα της περιοχής, χθες το βράδυ μία παρέα αποτελούμενη από 20 περίπου άτομα, βρισκόταν στον αύλειο χώρο της εκκλησίας, όταν πλησίασαν ξαφνικά προς το μέρος τους δύο άτομα, με το ένα εξ αυτών να κρατά καραμπίνα.

Στη «θέα» του όπλου τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα, προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

«Ένας εξ αυτών όπλισε την καραμπίνα στον αέρα και με σημάδεψε στο λαιμό. ‘Πάγωσε το αίμα μου’, δεν ήξερα τι θα γίνει όση λεπτά είχε την καραμπίνα στο λαιμό μου. Εμείς δεν ρίξαμε τις νερόφουσκες. Η ομάδα των μικρών, η οποία ήταν εκτός του αύλειου χώρου πιθανότατα να έριξε μια, η οποία βρήκε το αυτοκίνητο στη ζάντα και μετά οι δύο κατέβηκαν από το αυτοκίνητο» δήλωσε χαρακτηριστικά, ο ένας εκ των νεαρών, μέλος της παρέας.

Αμέσως τα παιδιά ειδοποίησαν την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες, εντοπίσθηκαν, προσήχθησαν και σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Πηγή: Infonews24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πορνεία ανηλίκων: Τα ερωτικά ραντεβού και η πληρωμή με… τατουάζ και ναρκωτικά (βίντεο)

Τέμπη - Μαρινάκης: Πολιτικές “βδέλλες” εκμεταλλεύονται συγγενείς θυμάτων για πολιτικά οφέλη

ΗΠΑ: Μωρό πέθανε από ασιτία - Η μητέρα το άφησε στο σπίτι και πήγε…. διακοπές! (βίντεο)