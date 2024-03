Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρός 30χρονος οδηγός

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο "γράφτηκε" το βράδυ της Τετάρτης. Πως έχασε την ζωή του ο άτυχος οδηγός.

Τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών το βράδυ της Τετάρτης.

Σε αυτό άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, αργά το βράδυ, ένας 30χρονος οδηγός.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες λίγο μετά τις 22:00 της Τετάρτης, το αυτοκίνητο του 30χρονου εξετράπη της πορείας του, από μέχρι στιγμής άγνωστη αιτία.

Το όχημα προσέκρουσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και απο τα χτυπήματα ο οδηγός τραυματίστηκε δυστυχώς θανάσιμα.

