Λουτράκι: Συνταξιούχος έκρυβε… οπλοστάσιο στο σπίτι του (εικόνες)

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές, καθώς βρέθηκε οπλικό υλικό στην κατοχή του.

Ένας 62χρονος άνδρας συνελήφθη στο Λουτράκι, αφού βρέθηκαν όπλα στην κατοχή του. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του και κατέσχεσαν πιστόλια, κυνηγετικό, περίστροφα, ξίφη και άλλα οπλικά.

Ο συνταξιούχος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος για λόγους υγείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες (20.3.2024) το πρωί, στο Λουτράκι, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, 62χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία του 62χρονου, όπου βρέθηκαν, συνολικά και κατασχέθηκαν:

6 περίστροφα,

2 πιστόλια,

1 τυφέκιο,

1 κυνηγετικό όπλο,

1 εικονική (μη λειτουργική) νάρκη,

5 ξίφη,

3 ξιφολόγχες,

2 μαχαίρια,

158 γεμιστήρες πολεμικών τυφεκίων, υποπολυβόλων και πιστολιών,

2.160 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

διάφορα ανταλλακτικά εξαρτήματα όπλων (επικρουστήρες, ελατήρια, λαβές, βυκίο περιστρόφου, κ.α.) καθώς και σκάγια κυνηγετικού όπλου, “fumo”, καψούλια κυνηγετικού όπλου και κάλυκες κυνηγετικού όπλου.

H αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου».

