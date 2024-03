Ιωάννινα

Ιωάννινα: Βρέθηκε σορός άνδρα μέσα σε σακούλα σκουπιδιών (βίντεο)

Πού και πώς εντοπίστηκε η σορός του άτυχου άνδρα. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε σήμερα στα Ιωάννινα μετά τον εντοπισμό μιας σορού ενός άνδρας στον λόφο της περιοχής Φρόντζου, μέσα σε σακούλα σκουπιδιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε με τον κορμό του εκτεθειμένο ενώ το κεφάλι και τα πόδια του ήταν μέσα στη σακούλα σκουπιδιών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες στο ένα χέρι κρατούσε όπλο και στο άλλο είχε μια χειροβομβίδα.

Στο σημείο αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής.

πηγή: epirus-tv- news.gr

