Ιωάννινα

Σορός σε σακούλα - Ιωάννινα: Τι είπε ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός.

-

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τη σορό ενός άνδρα στα σκουπίδια εντόπισαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής οι Αρχές στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο δάσος Φρόντζου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε με τον κορμό του εκτεθειμένο ενώ το κεφάλι και τα πόδια του ήταν μέσα στη σακούλα σκουπιδιών.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκε ένα όπλο και χειροπέδες, τοποθετημένες στα χέρια του νεκρού.

Την διαμελισμένη σορό φέρεται να εντόπισε ηλικιωμένος περιπατητής ο οποίος και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή και της ΔΕΕ πρόκειται για αυτοκτονία.

Υπάρχει σημείωμα προς τις Αρχές, ενώ φέρεται να υπάρχει παρελθόν με ψυχιατρικό υπόβαθρο.

Πιθανόν το θύμα έβαλε πρώτα τις σακούλες στο κεφάλι και μετά αυτοπυρπολήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου