Εύβοια

Χαλκίδα: Άγριο περιστατικό βίας - Μετά τον ξυλοδαρμό της έσπασε το κινητό

Τον τρόμο έζησε μια νεαρή κοπέλα στη Χαλκίδα από τον σύντροφό της, ο οποίος αφού την ξυλοκόπησε της έσπασε το κινητό για να μην μπορεί να ζητήσει βοήθεια.

Θύμα κακοποίησης έπεσε μία 19χρονη κοπέλα στη Χαλκίδα από τον σύντροφό της η οποία, δέχθηκε όπως κατήγγειλε στην αστυνομία άγρια επίθεση από τον 23χρονο σύντροφό της.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η κοπέλα περιέγραψε στους αστυνομικούς. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το eviathema.gr ο 23χρονος την χτυπούσε στο σώμα και στο πρόσωπό με μπουνιές και κλοτσιές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ισχίο.

Ο νεαρός δράστης στη συνέχεια αφού την πέταξε στο πάτωμα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της για μερικά λεπτά, της έσπασε το κινητό για να μην μπορεί να καλέσει βοήθεια.

Ο 23χρονος συνελήφθη αφού υποβλήθηκε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία και φθορά ξένης περιουσίας , ενώ διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.