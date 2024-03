Ημαθία

Δήμος Αλεξάνδρειας - ΣτΕ: Ακυρώνονται οι επαναληπτικές εκλογές

Τι αναφέρεται σε απόφαση του ΣτΕ για τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας και την ακύρωση των εκλογών που είχαν προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δήμαρχος στο Δήμο Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας παραμένει ο Παναγιώτης Γκυρίνης και κατά συνέπεια δεν θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές την 7η Απριλίου, όπως είχαν προκηρυχθεί.

Ειδικότερα, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέτρεψε απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας που είχε κρίνει ότι κακώς ο συνδυασμός «Μαζί ΑλλάΖΟΥΜΕ» με επικεφαλής την Δώρα Κουρκουτά, δεν είχε ανακηρυχθεί τον περασμένο Αύγουστο από το Πρωτοδικείο υποψήφια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στο Δήμο Αλεξάνδρειας ,ο Παναγιώτης Γκυρίνης («Ώρα Ευθύνης») είχε λάβει ποσοστό 79,73% και είχε ανακηρυχθεί δήμαρχος.

Ο κ. Γκυρίνης μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να αναιρεθεί η πρωτόδικη απόφαση.

Σήμερα, το Γ΄Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Βασίλη Ανδρουλάκη, έκανε δεκτή την αίτηση του κ. Γκυρίνη, ανατρέποντας την πρωτόδικη απόφαση.

Η πρωτόδικη απόφαση είχε κρίνει ότι ακόμη και εκπρόθεσμες παραιτήσεις ανδρών υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να θεραπεύσουν παράβαση ποσοστώσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε ότι οι παραιτήσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας κατάρτισης των συνδυασμών δεν είναι παραδεκτές, δεν λαμβάνονται υπόψη από το Πολιτικό Πρωτοδικείο κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών και δεν θεραπεύουν παραβάσεις ποσόστωσης ανδρών και γυναικών.

