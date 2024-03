Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Φαρμακεία: Κλέβουν σχεδόν 1 τη μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε απόγνωση λένε και ζητούν αύξηση των αστυνομικών περιπολιών σε περιοχές με φαρμακεία.

-

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Έξαρση παρουσιάζουν οι κλοπές και οι διαρρήξεις σε φαρμακεία, κυρίως σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης. Τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, διαρρήκτες εισέβαλλαν σε δώδεκα φαρμακεία!

Τα ρολά κατεβασμένα. Ο συναγερμός ενεργοποιημένος. Οι κάμερες καταγράφουν κάθε τους κίνηση. Δεν τους πτοεί το παραμικρό…

Oι διαρρήκτες εισβάλλουν και μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταφέρνουν και παίρνουν όσα χρήματα έχει μέσα το ταμείο φαρμακείου στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Ο φαρμακοποιός Σπύρος Νικολαϊδης λέει στον ΑΝΤ1 «Σε μας μπήκανε την καθαρά Δευτέρα, πλέον πηγαίνουν μόνο για χρήματα δεν παίρνουν άλλα πράγματα. Προσπαθούμε να προστατευτούμε. Χθες είχα εφημερία, με κλειστές πόρτες, και εξυπηρετούσα από τη σχισμή της πόρτας».

Στον Εύοσμο, οι διαρρήκτες ακολούθησαν την ίδια μέθοδο, σπάσανε τα ρολά, μπήκαν μέσα στο φαρμακείο, η ιδιοκτήτρια ωστόσο, η οποία έχει πέσει θύμα κι άλλες φορές άφησε μέσα μόνο κέρματα.

Η φαρμακοποιός Σοφία Βλατσιού αναφέρει στον ΑΝΤ1 «Έχω πέσει θύμα ληστείας δύο φορές, μία πιστόλι, μία με μαχαίρι αυτή τη φορά μπήκαν μέσα μας διαρρήξαν, προσπαθούμε να κάνουμε ότι μπορούμε πήραμε άλλες κλειδαριές, βάλαμε επιπλέον συναγερμό».

Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε απόγνωση λένε και ζητούν αύξηση των αστυνομικών περιπολιών σε περιοχές με φαρμακεία, με έμφαση σε αυτά που διανυκτερεύουν όπου η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Ιλινόις: Φονική επίθεση με μαχαίρι (βίντεο)

Αφρικανική σκόνη: Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

Τέμπη - Γεωργιάδης για Καραμανλή: Αντί να του πούμε “μπράβο”... τον σταυρώνουμε!