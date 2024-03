Καρδίτσα

Καρδίτσα: Ακέφαλη σορός γυναίκας βρέθηκε σε σπίτι

Φρίκη στην Καρδίτσα. Που και πως εντοπίστηκε η γυναίκα. Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Νεκρή εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (28/3) μία ηλικιωμένη γυναίκα στην κοινότητα Καταφυλλίου στην Αργιθέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Karditsalive.Net πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 85 ετών που διέμενε μόνιμα στο χωριό, σε απομακρυσμένο σημείο και η οποία εντοπίστηκε νεκρή από κάτοικο της περιοχής μέσα στην οικία της. Το σημείο επισκέφθηκε στη συνέχεια και αγροτικός ιατρός που διαπίστωσε ότι η σορός της ηλικιωμένης ήταν ακέφαλη.

Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στην παρούσα χρονική στιγμή και στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

