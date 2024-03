Καβάλα

Καβάλα: Σύλληψη για παράνομη ανασκαφή σε αρχαιολογικό χώρο

Τι βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα που συνελήφθη για την λαθρανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο.

Παράνομη ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων κατηγορείται ότι έκανε ένας 53χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, ακουστικών, ένα μικρό σκαλιστήρι κι ένα αυτοσχέδιο σκαπτικό εργαλείο, προέβη το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε εξερεύνηση του εδάφους στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται σε περιοχή της Καβάλας.

Έπειτα από έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν τόσο στην κατοχή του όσο και στο σπίτι του δύο μολύβδινα αντικείμενα και δύο αρχαία ρωμαϊκά νομίσματα, τα οποία εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εις βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας.

