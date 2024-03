Λακωνία

Φωτιά στην Άρνα Λακωνίας

Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στη Λακωνία, ανατολικά του χωριού Άρνα.

Στην περιοχή έχουν μεταβεί και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Άρνα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 29, 2024

Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις.

