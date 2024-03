Καρδίτσα

Καρδίτσα – Ακέφαλο πτώμα: Η ιατροδικαστική εξέταση για την ηλικιωμένη

Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στην άτυχη ηλικιωμένη.

Σοκ προκάλεσε τόσο στους αστυνομικούς, όσο και στον ιατροδικαστή η ακέφαλη σορός ηλικιωμένης, που βρέθηκε μέσα στο σπίτι της, στην Αργιθέα Καρδίτσας.

Η 85χρονη γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Καρδίτσα, Βαγγέλης Κοκολάκος, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 24ωρες.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα λύκο, τον οποίο είδαν τις τελευταίες μέρες, κάτοικοι να κυκλοφορεί στο χωριό.

Το άγριο ζώο έκοψε το κεφάλι της άτυχης γυναίκα και άλλα μέρη του σώματος της.

Η είδηση του θανάτου έχει σοκάρει τους πάντες στο χωριό Καταφύλλι, ενώ η σορός της έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία νεκροτομή.

